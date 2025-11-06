PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1040) 24-Jähriger rettete sich bei Brand durch Sprung aus Wohnung in der Fürther Innenstadt

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (05.11.2025) gegen 19:55 Uhr geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße in Brand. Der Wohnungsinhaber konnte sich mutmaßlich durch einen Sprung aus dem 1.OG schwer verletzt ins Freie retten.

Passanten wurden auf die Rauchentwicklung im Anwesen aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Der 24-jährige Wohnungsinhaber konnte sich noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus der Wohnung retten und wurde schwer verletzt ins Klinikum Nürnberg-Süd verbracht.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Fürth konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen verhindert werden. Durch die starke Rauchentwicklung sowie das Abschalten der Strom- und Gaszufuhr war das Haus in der Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden durch das BRK und das Sozialamt betreut. Zu weiteren Verletzten kam es nicht. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Im Zentrum der Ermittlungen steht hierbei die Feststellung der genauen Brandursache.

Erstellt durch: Kai Schmidt

