POL-MFR: (1039) Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand

Sugenheim (ots)

Am Mittwochmittag (05.11.2025) führte der Brand eines Wohnhauses in Sugenheim (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch) zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Kriminalpolizei Ansbach übernimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 12:45 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge eine starke Rauchentwicklung in einem Anwesen in der Herrenstraße und verständigte die Integrierten Leistelle (ILS). Er machte die beiden im Haus befindlichen Personen (6 und 15 Jahre) auf das Feuer aufmerksam, sodass diese das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Der freiwilligen Feuerwehr gelang es rasch die Flammen unter Kontrolle zu bekommen und ein Übergreifen zu verhindern. Die abschließenden Löscharbeiten dürften sich jedoch noch bis in die Abendstunden hinziehen.

Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

