Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1036) Männer beleidigten junge Frauen ausländerfeindlich - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025) beleidigten zwei Männer junge Frauen im Nürnberger Süden in ausländerfeindlicher Art und Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden Frauen (beide kosovarisch, 24 und 29 Jahre) hielten sich gemeinsam mit ihren beiden Kleinkindern vor dem Eingang des Kaufhauses am Dianaplatz auf. Hier trafen sie auf zwei ältere Männer (ca. 70 bis 75 Jahre) welche in Richtung der beiden Frauen sahen und massiv beleidigend über Ausländer sprachen. Die Geschädigten fühlten sich hierdurch angesprochen und beleidigt, sodass sie Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Das Kommissariat für Staatsschutz hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. (Umstehende) Personen, welche die Äußerungen der beiden Männer ebenfalls vernommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

