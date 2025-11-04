PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1033) Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger steht im Verdacht am 04.11.2025 aus einem Pkw eine Geldbörse und ein Mobiltelefon entwendet zu haben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er festgenommen werden.

Der Tatverdächtige öffnete gegen 02:00 Uhr im Thumenberger Weg eine Autotür, während sich die Fahrerin noch in der Nähe befand und nahm unter anderem eine Geldbörse aus deren Handtasche an sich. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 37-jährige von einer Polizeistreife wenig später wiedererkannt und festgenommen werden. Die entwendeten Gegenstände wurden bei ihm aufgefunden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus einem Pkw strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

