POL-MFR: (1030) Einbruch in Schulgebäudekomplex - Zeugenaufruf

Langenzenn (ots)

Am Sonntag (02.11.2025) brachen Unbekannte in den Morgenstunden in den Schulgebäudekomplex in Langenzenn ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr (So) gewaltsam Zugang zu den Gebäuden der Grund-, Mittel- und Realschule Langenzenn im Klaushofer Weg.

Die unbekannten Täter brachen mehrere Türen und Schränke auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und einen Tresor. Der Tresor konnte zwischenzeitlich am Wanderparkplatz Dillenberg aufgefunden werden. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch und sicherte unter anderem Spuren. Da der aufgefundene Tresor sehr schwer war, muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Täter handelte und diese ein Fahrzeug nutzten. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere solche, die am Schulgelände etwas Verdächtiges wahrgenommen oder entsprechende Personen im Bereich des Wanderparkplatzes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

