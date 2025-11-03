PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1029) Mann aus Pegnitz gerettet

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.11.2025) bemerkte eine 36-jährige Frau im Nürnberger Osten eine regungslose Person im Fluss treiben und verständigte die Polizei. Der 62-Jährige musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt.

Gegen 15:20 Uhr sah eine Joggerin auf Höhe des Olga-Pöhlmann-Wegs eine Person regungslos in der Pegnitz treiben. Zusammen mit zwei weiteren Passanten gelang es, den Mann aus dem Fluss zu ziehen.

Eine über den Polizeinotruf verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führte eine Reanimation durch. Im Anschluss erfolgte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt. Der 62-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg haben die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 11:00

    POL-MFR: (1027) Geldautomat in Mitteleschenbach angegangen - Zeugen gesucht

    Mitteleschenbach (ots) - In der Nacht von Freitag (31.10.2025) auf Samstag (01.11.2025) brachen Unbekannte in den Vorraum einer ehemaligen Bankfiliale in Mitteleschenbach (Lkrs. Ansbach) ein um mutmaßlich den dort befindlichen Geldautomaten anzugehen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 00:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale ein Einbruchsalarm am SB-Geldautomaten ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:55

    POL-MFR: (1026) Politische Graffiti in Ansbach gesprüht - Zeugen gesucht

    Ansbach (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (31.10.2025) und Samstagnachmittag (01.11.2025) brachten Unbekannte mehrere politische Graffiti im Raum Ansbach an. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Unbekannten sprühten in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 14:00 Uhr mehrere politisch motivierte Graffiti auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren