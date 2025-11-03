Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1029) Mann aus Pegnitz gerettet

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.11.2025) bemerkte eine 36-jährige Frau im Nürnberger Osten eine regungslose Person im Fluss treiben und verständigte die Polizei. Der 62-Jährige musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt.

Gegen 15:20 Uhr sah eine Joggerin auf Höhe des Olga-Pöhlmann-Wegs eine Person regungslos in der Pegnitz treiben. Zusammen mit zwei weiteren Passanten gelang es, den Mann aus dem Fluss zu ziehen.

Eine über den Polizeinotruf verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führte eine Reanimation durch. Im Anschluss erfolgte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt. Der 62-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg haben die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

