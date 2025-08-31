Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Für einen Kredit Kaution bezahlt

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Dörrigsen (Kr.) 14.082025 - 30.08.2025

AM Samstag, den 30.08.2025, zeigte ein 57jähriger Mann aus Dörrigsen bei der Polizei Einbeck eine besondere Art eines Kreditvermittlungsbetruges an. Demzufolge hatte der Mann Kontakt zu einem mutmaßlichen Mitarbeiter einer ihm unbekannten Bank erhalten. Dieser versprach ihm die Zuteilung eines Kredites. Dafür musste der Antragsteller aber eine Kaution von 2.400,- Euro hinterlegen. Nachdem die Kaution bezahlt worden war, erhielt der Mann weder den vereinbarten Kredit, noch sein Geld zurück. Der Kontakt zum "Bankmitarbeiter" ist seitdem abgebrochen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell