Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1032) Einbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Am Montagnachmittag (03.11.2025) verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Wohnanwesen in Ansbach. Ein zweiter Täter wartete im Garten. Sie wurden vom Bewohner überrascht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 14:00 Uhr betraten die beiden Täter das Grundstück in der Nürnberger Straße. Während der Erste über ein Fenster in das Anwesen gelangte und diverse Schränke durchwühlte, wartete der Zweite im Garten. Der Wohnungsinhaber bemerkte die Beiden und sprach den Einbrecher in der Wohnung an. Dieser gab sich zunächst als Polizeibeamter aus, verließ jedoch nach mehrfacher Aufforderung das Anwesen. Der zweite Unbekannte flüchtete bereits nach Erblicken des Bewohners vom Grundstück. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute.

Der Wohnungsinhaber verständigte umgehend die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Beamte der Ansbacher Kriminalpolizei führten die Spurensicherung vor Ort durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell