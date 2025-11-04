Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1035) Unbekannte brachten Plakat mit volksverhetzendem Inhalt auf Autobahnbrücke an - Zeugen gesucht

Lkr. Roth (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend (31.10.2025) bis Samstagmorgen (01.11.2025) brachten Unbekannte ein bedrucktes Plakat mit volksverhetzendem Inhalt auf einer Brücke der A 73 an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Samstagmorgen, gegen 09:15 Uhr, stellte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Feucht das Plakat auf der A 73 an der Anschlussstelle Wendelstein (Fahrtrichtung AK Nürnberg-Süd), fest. Am Vortag (Freitag, 31.10.2025), gegen 18:00 Uhr, hing dieses an der Stelle noch nicht.

Die Plane wurde durch Unbekannte mittels Stahlseil und Vorhängeschloss am Brückengeländer befestigt und war mit volksverhetzendem Inhalt bedruckt. Die Sätze waren für passierende Autofahrer gut lesbar.

Das Kommissariat für Staatsschutz der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die auffällige Personen auf der Brücke beobachtet haben (eventuell sogar das Anbringen des Plakats), werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

