Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1034) Einbruch in Doppelhaushälfte in Neustadt a. d. Aisch - Zeugen gesucht
Neustadt a.d.Aisch (ots)
Unbekannte verschafften sich in den frühen Abendstunden des 03.11.2025 gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in Neustadt a. d. Aisch. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Im genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter mutmaßlich über die Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Konrad-Pregler-Straße ein. Sie öffneten Türen und Schränke. Zu einem Entwendungsschaden kam es, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nicht.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug gesehen haben, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 nimmt die Polizei rund um die Uhr Hinweise entgegen.
