Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1034) Einbruch in Doppelhaushälfte in Neustadt a. d. Aisch - Zeugen gesucht

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Unbekannte verschafften sich in den frühen Abendstunden des 03.11.2025 gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in Neustadt a. d. Aisch. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter mutmaßlich über die Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Konrad-Pregler-Straße ein. Sie öffneten Türen und Schränke. Zu einem Entwendungsschaden kam es, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug gesehen haben, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 nimmt die Polizei rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

