Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1038) Mann in Fürther Stadtpark verletzt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Dienstagabend (04.11.2025) wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten im Fürther Stadtpark verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 19-Jährige befand sich gegen 20:10 Uhr im Fürther Stadtpark und wurde von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn nach einer Zigarette fragte. Nachdem die beiden zunächst ins Gespräch kamen, sprühte der Unbekannte dem 19-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und schlug ihm mit einem nicht näher bekannten Gegenstand auf den Kopf. Das Opfer musste kurzzeitig im Klinikum Fürth behandelt werden.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, schwarze gelockte Haare, gesteppte schwarz glänzende Jacke, schwarze Kapuze.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden von der Polizeiinspektion Fürth geführt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

