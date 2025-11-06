PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1042) Unfall an U-Bahngleis - Mann schwer verletzt

Nürnberg (ots)

Am späten Mittwochabend (05.11.2025) hielt sich ein Mann am Hauptbahnhof Nürnberg auf, als er durch eine einfahrende U-Bahn erfasst wurde. Der 29-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der 29-Jährige war gegen 23:00 Uhr am Bahnsteig der U3 (Fahrtrichtung Großreuth bei Schweinau) unterwegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge befand sich der Mann auf Höhe eines dortigen Geländers, als er von einer einfahrenden U-Bahn am Kopf erfasst wurde.

Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen von Polizei und Notarzt Erste-Hilfe. Der 29-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der U-Bahnverkehr war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in diesem Bereich gesperrt.

Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg haben die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfalls übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren