Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1042) Unfall an U-Bahngleis - Mann schwer verletzt
Nürnberg (ots)
Am späten Mittwochabend (05.11.2025) hielt sich ein Mann am Hauptbahnhof Nürnberg auf, als er durch eine einfahrende U-Bahn erfasst wurde. Der 29-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Der 29-Jährige war gegen 23:00 Uhr am Bahnsteig der U3 (Fahrtrichtung Großreuth bei Schweinau) unterwegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge befand sich der Mann auf Höhe eines dortigen Geländers, als er von einer einfahrenden U-Bahn am Kopf erfasst wurde.
Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen von Polizei und Notarzt Erste-Hilfe. Der 29-Jährige wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Der U-Bahnverkehr war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in diesem Bereich gesperrt.
Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg haben die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfalls übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell