Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1045) Verkehrsunfall in der Nürnberger Südstadt - Zwei Personen im Krankenhaus

Nürnberg (ots)

In der Nürnberger Südstadt ereignete sich am Samstagnachmittag (08.11.2025) ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden nach dem Zusammenstoß zweier Pkw vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Um kurz nach 14:45 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau mit einem Audi von der Guntherstraße in die Allersberger Straße ein. Dabei touchierte sie im Einmündungsbereich einen vorbeifahrenden VW Golf. Der 83-jährige Fahrer des Golf verlor durch den Anstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Ford Focus zusammen, der auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand stand.

Die Fahrerin des Audi musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des VW blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zu Überwachung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl an dem Audi als auch an dem VW entstand bei dem Unfall erheblicher Sachschaden. Durch die Kollisision waren unter anderem Fahrzeugteile abgerissen und über die Fahrbahn verteilt worden. Die beiden Pkw wurden von von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des Sachschadens an den drei Pkw wird vorläufig auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Im Anschluss der aktuell laufenden Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Nürnberg muss die Fahrbahn an der Unfallstelle geräumt und gereinigt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis kurz nach 18:00 Uhr andauern.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

