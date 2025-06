Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum vom 30.05.25, 19:00 Uhr bis 31.05.25, 06:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Firma in Saalfeld, Am Cröstener Weg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäuden und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 2500,- Euro. Zur Höhe des Beutegutes können momentan noch keine Angaben genauen gemacht werden. Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen, durch die Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert. Zeugen, welche in dem genannten Zeitraum verdächtige Peronen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saalfeld, Tel.: 03671/560 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell