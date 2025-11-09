Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1050) Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle und verursachte Unfall

Nürnberg (ots)

Am Samstagmorgen (08.11.2025) wollte eine Polizeistreife einen 21-jährigen Autofahrer kontrollieren. Dieser gab allerdings Gas, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall.

Die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wollte den BMW des 21-jährigen Amerikaners gegen 06:45 Uhr anhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer den Pkw auf teilweise über 100 km/h und missachtete in der Folge mehrere rote Ampeln, um seine Kontrolle zu verhindern. Im Bereich des Wöhrder Talübergangs verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf Höhe der Zufahrt zum Wöhrder See gegen einen Bordstein. Der BMW verlor dabei den rechten Vorderreifen. Zudem lösten in dem Fahrzeug die Airbags aus. Der 23-jährige Beifahrer des 21-jährigen Tatverdächtigen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Aufgrund des wahrnehmbaren Alkoholgeruchs ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 21-jährigen Unfallfahrer an. Zudem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher. Er muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell