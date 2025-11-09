PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1050) Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle und verursachte Unfall

Nürnberg (ots)

Am Samstagmorgen (08.11.2025) wollte eine Polizeistreife einen 21-jährigen Autofahrer kontrollieren. Dieser gab allerdings Gas, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall.

Die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wollte den BMW des 21-jährigen Amerikaners gegen 06:45 Uhr anhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer den Pkw auf teilweise über 100 km/h und missachtete in der Folge mehrere rote Ampeln, um seine Kontrolle zu verhindern. Im Bereich des Wöhrder Talübergangs verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf Höhe der Zufahrt zum Wöhrder See gegen einen Bordstein. Der BMW verlor dabei den rechten Vorderreifen. Zudem lösten in dem Fahrzeug die Airbags aus. Der 23-jährige Beifahrer des 21-jährigen Tatverdächtigen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Aufgrund des wahrnehmbaren Alkoholgeruchs ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 21-jährigen Unfallfahrer an. Zudem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher. Er muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 12:31

    POL-MFR: (1049) Zwei Männer nach Schlägerei in Bar festgenommen

    Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Samstag (08.11.2025) kam es in einer Bar in der Nürnberger Innenstadt zu einer Schlägerei. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen einen der festgenommenen Männer bestand ein Haftbefehl. Die Polizei erhielt gegen 03:30 Uhr einen Notruf aus einer Bar in der Sandstraße, da dort eine Schlägerei zwischen mehreren Männern entstanden war, bei der zwei Männer einen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:30

    POL-MFR: (1048) Fußballfan schlug auf anderen Mann ein

    Fürth (ots) - Mit Bezug auf das Spiel der 2. Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Preußen Münster schlug am Freitagabend (07.11.2205) ein 23-Jähriger in der Fürther Innenstadt auf einen anderen Mann ein. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. Ein Polizeibeamter hatte um kurz nach 22:00 Uhr in der Königstraße beobachten können, wie ein 23-jähriger Deutscher einem 18-jährigen Deutschen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:29

    POL-MFR: (1047) Polizeistreife am Nürnberger Hauptbahnhof erwischte Dieb auf frischer Tat

    Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (07.11.2025) erwischte eine Polizeistreife einen Dieb, der es am Nürnberger Hauptbahnhof auf Fahrradteile abgesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte gegen den 41-jährigen Weißrussen Haftantrag. Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg war der 41-Jährige gegen 21:00 Uhr aufgefallen, als er sich an zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren