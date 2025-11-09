Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1049) Zwei Männer nach Schlägerei in Bar festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Samstag (08.11.2025) kam es in einer Bar in der Nürnberger Innenstadt zu einer Schlägerei. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen einen der festgenommenen Männer bestand ein Haftbefehl.

Die Polizei erhielt gegen 03:30 Uhr einen Notruf aus einer Bar in der Sandstraße, da dort eine Schlägerei zwischen mehreren Männern entstanden war, bei der zwei Männer einen Kontrahenten unter anderem mit Faustschlägen und Kniestößen angriffen. Der 24-jährige Kroate erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Männern waren bis zum Eintreffen der Polizei bereits aus der Bar geflüchtet.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung gelang es einer Zivilstreife der Nürnberger Polizei die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Fußgängerzone in der Innenstadt zu identifizieren und diese gemeinsam mit einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte festzunehmen. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 25-jährigen sowie einen 35-jährigen Kosovaren.

Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer offensichtlich gefälschte Dokumente mitführten. Gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen bestand zudem ein Haftbefehl in anderer Angelegenheit.

Die Polizisten stellten sowohl den betroffenen Führerschein als auch den Ausweis sicher und führten bei beiden Männern eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Urkundenfälschung ermittelt. Der festgenommene 25-Jährige wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls zur Überstellung an die Justiz in die zentrale Polizeihaft eingeliefert.

