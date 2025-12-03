PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit rund 8000 Euro Sachschaden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 02.12.2025 gegen 16:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Gutleutstraße/Salinenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein hoher Sachschaden entstand.

Eine 81-jährige BMW-Fahrerin wollte von der Salinenstraße nach rechts in die Gutleutstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 21-jährigen Dacia-Fahrers, der die Gutleutstraße in Richtung Weinstraße Nord befuhr.

In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge, wobei sich der Dacia durch die Wucht des Aufpralls drehte und zusätzlich gegen den Anhänger des BMW prallte. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Am Dacia sowie am Anhänger entstand weiterer Sachschaden.

Sowohl die Fahrerin des BMW als auch der Fahrer des Dacia blieben unverletzt. Zeugen meldeten sich bereits vor Ort. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und die Verkehrsregelung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

