Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lkw kollidiert mit Baustellenbrücke

Neustadt/Weinstraße (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit lies der Führer eines Kipplasters nach einem Entladevorgang am 02.12.2025, gg. 08.30 Uhr, an der Baustelle im Bereich des Hauptbahnhofes Neustadt an der Weinstraße seine Mulde nicht hinab. Als der Lkw losfuhr kollidierte die schräggestellte Mulde in der Bahnhofsstraße mit einer über der Fahrbahn angebrachten Baustellenbrücke. Diese kam auf dem Lkw zum Liegen. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte durch die Feuerwehr mit Unterstützung eines weiteren Baustellenfahrzeuges. Die Bahnhofsstraße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Für die Bergung des Lkw musste der Strom zur Baustelle kurzzeitig unterbrochen werden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell