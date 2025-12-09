Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Geräteschuppen auf Privatgelände mit Teichanlage- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis Sonntag16:00 Uhr, in ein umfriedetes Privatgrundstück an der Straße Am Gültum eingedrungen. Auf dem Privatgelände mit zwei Teichanlagen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen und einem dort abgestellten Bauwagen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen zwei Stromgeneratoren, ein hochwertiges Baustellenradio sowie eine Wildkamera. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Fürstenau bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Straße Am Gültum aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05901 961480 entgegengenommen

