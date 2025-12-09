PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Geräteschuppen auf Privatgelände mit Teichanlage- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis Sonntag16:00 Uhr, in ein umfriedetes Privatgrundstück an der Straße Am Gültum eingedrungen. Auf dem Privatgelände mit zwei Teichanlagen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen und einem dort abgestellten Bauwagen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen zwei Stromgeneratoren, ein hochwertiges Baustellenradio sowie eine Wildkamera. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Fürstenau bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Straße Am Gültum aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05901 961480 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:55

    POL-OS: Osnabrück: Drei Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurden in Osnabrück drei Kindertagesstätten Ziel von Einbrüchen. In allen Fällen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die jeweiligen Gebäude ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie jeweils in unbekannte Richtung. Die Tatorte und Zeiträume im ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:59

    POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines schwarzen Lexus - Hinweise gesucht

    Osnabrück (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr wurde in Osnabrück ein hochwertiger Pkw entwendet. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Toyota Lexus RX 350H mit dem amtlichen Kennzeichen OS-RX 20 vor seinem Einfamilienhaus am Anhalter Weg abgestellt. Als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug gehen wollte, musste er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren