Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Einbrüche in Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt-Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In den Sonntagmorgenstunden zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in mehrere Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen, an der Straße Egon-von-Romberg-Weg, einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter ein bislang unbekanntes Werkzeug ein, um Zugang zu den Verkaufsräumen zu erlangen. In einigen Ständen gelang ihnen der Einbruch. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die genaue Schadenshöhe und das entwendete Diebesgut noch unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Osnabrück bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Weihnachtsmarktes gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell