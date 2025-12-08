Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Illegale Entsorgung von Altölkanistern - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitag, dem 21.11. 12:00 Uhr und Samstag, dem 22.11., 09:00 Uhr haben bislang unbekannte Personen mehrere defekte Altölkanister am Altglascontainerstandort am Kurt-Schumacher-Straße in Wallenhorst illegal abgestellt. Es zeigte sich, dass aus den Kanistern bereits Öl ausgelaufen war und in das Erdreich einsickerte. Der Inhalt hatte sich über sämtliche Container verteilt. Die gesamte Abstellfläche war mit Altöl verunreinigt, sodass das Öl bereits entlang der Entwässerungsrinne in Richtung Regenwassereinlauf lief. Ein Laubhaufen verhinderte ein weiteres Abfließen in das Regenwassersystem. Ein Reinigungsunternehmen wurde beauftragt, die Altglascontainer aufzunehmen und die Fläche zu säubern. Das Betonpflaster konnte jedoch nicht vollständig gereinigt werden, da das Altöl bereits tief eingezogen war. Die betroffene Pflasterung muss daher ausgetauscht werden.

Die Polizei Wallenhorst bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen mach können, werden gebeten sich unter der Tel. 05407 / 857000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell