Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und anschließender Flucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr wollten Polizeibeamte in der Richterstraße einen Opel mit drei männlichen Insassen kontrollieren. Das Fahrzeug kam den Beamten entgegen und konnte zunächst kurz angehalten werden. Als der Fahrer über die beabsichtigte Kontrolle informiert wurde, beschleunigte er plötzlich seinen Opel und fuhr davon.

Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch die Quakenbrücker Innenstadt, bei der der Opel Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichte. Während der Flucht traf der Wagen auf einen weiteren Streifenwagen, der sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Fahrbahn befand, um die Weiterfahrt zu stoppen. Der Fahrer umkurvte das Einsatzfahrzeug und stieß dabei leicht mit diesem zusammen. Trotz der Kollision setzte er seine Flucht fort.

In der Straße Ellerbrock stellte der Fahrer den Opel schließlich ab und flüchtete zu Fuß. Die beiden Mitfahrer im Alter von 25 und 32 Jahren aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück blieben im Fahrzeug zurück. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die offene Geldstrafe konnte jedoch direkt vor Ort beglichen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde der flüchtige Fahrer identifiziert und später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Jugendlichen der ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück stammt. Wie sich herausstellte, war der Opel nicht für die Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen und erst am Vortag gekauft worden. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Weiterhin bestand kein Versicherungsschutz, und der Jugendliche besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und dem Opel wurde niemand verletzt.

Der 17-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell