Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizist bei Kontrolle angefahren - zwei Beamte dienstunfähig

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, wollten Polizisten auf einem Pendlerparkplatz am Heidedamm einen Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad kontrollieren. Bevor es jedoch zu der Kontrolle kam, ignorierte der 16-jährige Fahrer die Haltezeichen eines Beamten und fuhr diesen an. Der Polizist stürzte daraufhin zu Boden. Als ein weiterer Beamter zur Unterstützung hinzukam, warf der Jugendliche ihm das Kleinkraftrad entgegen und verletzte auch ihn. Es gelang den verletzten Polizisten noch den Jugendlichen zu fixieren, bevor weitere Unterstützungskräfte eintrafen. Anschließend mussten beide Beamte (32 J./ 34 J.) für eine kurze Behandlung ins Krankenhaus und sind vorerst nicht mehr dienstfähig. Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad nicht pflichtversichert ist und der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Der 16-Jährige muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Eltern übergeben.

