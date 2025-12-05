Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Imbiss am Adolf-Reichwein-Platz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden, zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss am Adolf-Reichwein-Platz in Osnabrück ein.

Die Einbrecher durchsuchten den Verkaufsraum nach Wertgegenständen und entfernten sich anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebesguts sowie der entstandene Schaden werden derzeit noch ermittelt.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327 3203 entgegen.

