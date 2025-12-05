Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Dreister Tauben-Klau - Unbekannter schnappt sich drei Brieftauben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In Quakenbrück sind zwischen Montagabend 22:00 Uhr und Dienstagmittag 13:00 Uhr drei Brieftauben spurlos verschwunden. Nach ersten Ermittlungen nahm ein bislang Unbekannter die Tiere aus einem Schuppen im Bereich der Berliner Straße an sich und verschwand. Der Wert der drei Tauben liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht allen Hinweisen nach. Wo sich die Tiere derzeit befinden, ist noch offen. Wer im genannten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt hat - zum Beispiel Personen, die sich ungewöhnlich verhalten haben -, wird gebeten, sich bei der Polizei Quakenbrück unter 05431/907760 zu melden.

