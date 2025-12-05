Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Kontrolle eines BMW auf der A30 führt zu Drogenfunden

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr wollten Polizeibeamte des Zentralen Verkehrsdienstes einen BMW mit Münsteraner Zulassung an der Anschlussstelle Hasbergen-Gaste in Fahrtrichtung Hannover anhalten und kontrollieren, nachdem sie festgestellt hatten, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung bestand.

Als sich die Beamten dem Wagen näherten, wechselte der Fahrer an der Anschlussstelle die Fahrtrichtung und fuhr erneut auf die A30, diesmal in Richtung Rheine auf.

Auf dieser Strecke setzte sich der Streifenwagen vor das Fahrzeug. Der BMW, in dem zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren saßen, erhielt das Signal, dem Polizeifahrzeug zu folgen.

Noch vor dem Kreuz Lotte/Osnabrück bemerkten die Beamten im Rückspiegel, wie ein zunächst unbekannter Gegenstand aus dem Fahrerfenster des BMW geworfen wurde. Der Wagen folgte anschließend dem Streifenwagen und wurde an der A1, in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen, gestoppt und kontrolliert.

Bei der Überprüfung fanden die Beamten im Fahrzeug unterschiedliche geringe Mengen Betäubungsmittel, darunter Marihuana und Haschisch. Zudem wurden Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone aufgefunden. Eine anschließende Absuche der A30 nach dem rausgeworfenem Gegenstand führte zum Auffinden einer aufgerissenen Kunststoffverpackung mit rund 50 Gramm Marihuana.

Auf Anordnung wurden die Wohnungen der beiden Beschuldigten durchsucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Männer müssen sich nun wegen dem Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Die aufgefundenen Betäubungsmittel, das Bargeld sowie die Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell