POL-OS: Osnabrück/Wüste: Hundebiss auf der Feldstraße - Polizei sucht Beteiligte und Zeugin

Osnabrück (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag, den 20.11.2025, kam es auf der Feldstraße zu einem Hundebiss. Eine Hundehalterin war gegen 15 Uhr mit ihrem italienischen Wasserhund stadtauswärts unterwegs, als ihr eine Frau mit zwei Hunden entgegenkam. Einer der Hunde war nicht angeleint, der zweite - mutmaßlich ein dunkelbrauner Labrador - wurde an einer Schleppleine geführt. Der angeleinte Hund griff plötzlich den Hund der Anzeigenden an und biss diesen. Beide Hundehalterinnen mussten körperlich eingreifen, um die Tiere voneinander zu trennen. Ein Austausch der Personalien fand im Anschluss jedoch nicht statt. Der verletzte Hund musste tierärztlich versorgt und genäht werden, die bislang entstandenen Behandlungskosten liegen im hohen dreistelligen Bereich.

Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sich nach dem Angriff um die geschädigte Hundehalterin kümmerte. Auch ihre Personalien sind nicht bekannt.

Die Polizei bittet daher sowohl die beteiligte Hundehalterin als auch die Zeugin sich zu melden, um den erforderlichen Personalienaustausch und die weitere Sachverhaltsklärung zu ermöglichen.

Beschreibung der gesuchten Hundehalterin: ca. 165 cm groß, 50-60 Jahre alt, Wollmütze, vermutlich dunkelblondes Haar, etwa knielange Jacke mit Strickanteilen, überwiegend in den Farben Grün und Orange.

Beschreibung der Zeugin:

ca. 175 cm groß, 50-60 Jahre alt, mit zwei sehr kleinen Hunden unterwegs, schulterlanges dunkelblondes Haar, Raucherin, Jeans, knielange windfeste Outdoorjacke/Parka

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3303 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell