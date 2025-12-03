PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Parkplatzschild für Einsatzwagen am Rathaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Dienstag 22:00 Uhr bis Mittwoch 6:30 Uhr kam es am Rathausgebäude an der Glandorfer Straße zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte rissen mit roher Gewalt das Parkplatzschild für Einsatzwagen der Polizeistation aus seiner Verankerung.

Das Schild blieb stark verbogen und mit scharfkantigen Stellen an der Fassadenwand hängen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Bad Laer unter der Telefonnummer 05424 / 8831 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

