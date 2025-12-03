Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Bissendorf - Mehrere Unfallfluchten am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag registrierte die Polizei in Melle insgesamt drei Unfallfluchten. In allen Fällen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt, die Verurscher entfernten sich von den Unfallorten, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

1:

Melle, Pendlerparkplatz Wellingholzhausener Straße (Sonntag, 10.45-14.10 Uhr) Am Sonntag wurde auf dem Pendlerparkplatz an der Wellingholzhausener Straße ein dort abgestellter Mercedes im Bereich des linken Hecks beschädigt. Am Fahrzeug - einem weißen CLA - entstanden gut sichtbare Schrammspuren. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

2:

Bissendorf, Sportplatz an der Werscher Straße (Sonntag, 11.20-16.20 Uhr) Zwischen dem späten Vormittag und dem Nachmittag wurde auf dem Parkplatz am Sportplatz ein grauer VW Golf beschädigt. Auch hier zeigte sich eine Schrammspur im linken Heckbereich. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

3:

Melle, Hochstraße (Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag) Auf einem Parkstreifen an der Hochstraße wurde in dem genannten Zeitraum ein grauer Skoda beschädigt. Am Fahrzeug wurden sowohl eine Schrammspur als auch eine Stanzmarke festgestellt. Der Unfallzeitpunkt lässt sich aktuell nicht weiter eingrenzen.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei aus Melle unter 05422/92260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell