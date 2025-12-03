PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung auf dem Weihnachtsmarkt

Osnabrück (ots)

Eine Frau meldete der Polizei am Dienstagabend, dass sie gegen 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt wurde. Der Vorfall ereignete sich linksseitig am Rathaus in Höhe eines Glühweinstands. Eine bislang unbekannte Zeugin kam der Betroffenen unmittelbar zur Hilfe. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf, eine sofortige Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

   - männlich, 50-60 Jahre
   - etwa 180 cm groß
   - dunklere, lockige Haare
   - dunkle Brille
   - orangene Jacke
   - sprach Deutsch mit britischem Akzent

Gesuchte Zeugin:

   - etwa 30 Jahre
   - ca. 170 cm groß
   - blonde, halblange Haare
   - dunkle Brille
   - schwarze Hose
   - feuerrote Jacke

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-3103 oder -2215 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren