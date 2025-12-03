Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung auf dem Weihnachtsmarkt

Osnabrück (ots)

Eine Frau meldete der Polizei am Dienstagabend, dass sie gegen 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt wurde. Der Vorfall ereignete sich linksseitig am Rathaus in Höhe eines Glühweinstands. Eine bislang unbekannte Zeugin kam der Betroffenen unmittelbar zur Hilfe. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf, eine sofortige Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

- männlich, 50-60 Jahre - etwa 180 cm groß - dunklere, lockige Haare - dunkle Brille - orangene Jacke - sprach Deutsch mit britischem Akzent

Gesuchte Zeugin:

- etwa 30 Jahre - ca. 170 cm groß - blonde, halblange Haare - dunkle Brille - schwarze Hose - feuerrote Jacke

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-3103 oder -2215 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell