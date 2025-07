Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.07.2025: Einbruch in eine Kindertagesstätte sowie eine Grundschule

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen, Am Ammerbeek (Kindertagesstätte), Schöppenstedter Straße (Grundschule), 27.07.2025, 09:30 Uhr- 28.07.2025, 07:30 Uhr

In der Nacht vom 27.07.2025 auf den 28.07.2025 kam es zu zwei Einbrüchen in Remlingen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Straße Am Ammerbeek und einer Grundschule in der Schöppenstedter Straße. Die Täter durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Der Umfang des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind bisher noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

