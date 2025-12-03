Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Schwerer Verkehrsunfall auf der Straße Kramershagen - Fußgängerin von Auto erfasst

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau war mit einem VW auf der Straße Kramershagen in Fahrtrichtung Oldenburger Straße unterwegs, als nach bisherigem Ermittlungsstand eine 87-jährige Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn betrat.

Die Seniorin wurde frontal von dem Fahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die genauen Unfallumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Neben der Polizei Quakenbrück war auch der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Kramershagen in Fahrtrichtung zur Oldenburger Straße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell