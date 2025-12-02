Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Weihnachtsbaum-Schmück-Aktion mit Schülern und Polizisten

Osnabrück (ots)

Im Polizeikommissariat Bramsche hat sich eine besondere Adventstradition entwickelt, die jedes Jahr für einen kleinen Moment der Besinnlichkeit sorgt. Grundschulkinder aus Bramsche schmücken den Weihnachtsbaum der Dienststelle mit selbstgebasteltem Schmuck - eine einfache, aber wirkungsvolle Geste, die den Beginn der Weihnachtszeit markiert und auch den Beamtinnen und Beamten ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Als Dankeschön erhalten die Kinder eine kurze Führung und eine Stärkung mit Stutenkerlen und Kakao, bereitgestellt von den Stadtwerken Bramsche.

In diesem Jahr übernahm die Klasse 3b der Grundschule Im Sande gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Renzenbrink und Frau Grimm diese Aufgabe. Die Kinder brachten ihren liebevoll gestalteten Schmuck an den Baum, erhielten einen Einblick in die Arbeit der Kriminaltechnik, besuchten die Wache und erlebten eine Vorführung der Diensthundeführer, bevor es wieder zurück in den Schulalltag ging.

Der nun festlich geschmückte Baum bleibt als sichtbares Zeichen dieser gelungenen Aktion in der Dienststelle stehen und begleitet die Beamtinnen und Beamten durch die Adventszeit.

