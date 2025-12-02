Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Otto-Lilienthal-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 34-jähriger Mann aus Osnabrück war mit seinem Jaguar auf der Otto-Lilienthal-Straße unterwegs und beabsichtigte, auf das Grundstück einer dort ansässigen Firma abzubiegen. Dabei übersah er eine Radfahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Frau stürzte. Im Gespräch gab die Radfahrerin an, leicht verletzt zu sein. Sie stieg jedoch im Anschluss auf ihr Damenrad und setzte ihre Fahrt in Richtung der Verbrauchermärkte fort. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: - etwa 170-175 cm groß - circa 40 Jahre alt - braune Haare - bekleidet mit schwarzer Hose und rotem T-Shirt

Die Polizei Wallenhorst bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05407/857000 zu melden.

