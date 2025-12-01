Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Gefährliche Körperverletzung auf Schulhof - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend (18.30 Uhr) wurde ein 32-Jähriger auf dem Schulhof der Anne-Frank-Schule in der Knollstraße von einer Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher angegriffen und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen setzten die Jugendlichen zunächst Pfefferspray gegen den Mann ein und schlugen und traten anschließend auf ihn ein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Die Gruppe flüchtete unmittelbar nach der Tat vom Schulhof. Eine unmittelbare Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zu der Tätergruppe geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-3603 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Zu einem der Haupttatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 175 cm groß - etwa 15 Jahre alt - dunkelblondes, leicht lockiges Haar

Bekleidung: dunkle Jacke mit Kapuze

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell