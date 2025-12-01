Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Spielothek - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Spielothek an der Münsterstraße eingedrungen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und öffneten im Bereich der Spielgeräte zwei Automaten. Beide wurden dabei erheblich beschädigt.

Zu Umfang des Diebesguts sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Spielothek. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401 / 83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell