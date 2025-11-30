Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 01:30 Uhr und Freitag 17:30 Uhr wurde in ein Vereinsheim am Ernst-Stahmer-Weg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Täter Bargeld. Anschließend verließen sie das Vereinsheim und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden steht noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ernst-Stahmer-Wegs wahrgenommen haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

