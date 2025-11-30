Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Kleiner Brand in Küche eines Einfamilienhauses - Bewohner unverletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, gingen bei Polizei und Feuerwehr Meldungen über ein Brandgeschehen in der Gebrüder-Grimm-Straße ein. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten zuvor Brandgeruch bemerkt und daraufhin leichte Flammen im Bereich eines Mülleimers in ihrer Küche festgestellt.

Die Hausbewohner unternahmen umgehend eigene Löschmaßnahmen, die erfolgreich verliefen. In der Küche kam es jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Die Ursache für den Brand des Mülleimers ist derzeit noch unklar.

Es entstand leichter Sachschaden. Die beiden Bewohner blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell