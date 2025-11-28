Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei nimmt mutmaßlichen Pkw-Einbrecher fest

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr, wurde der Polizei eine verdächtige Person in einer Tiefgarage an der Straße Johannisfreiheit gemeldet. Der Hinweis deutete darauf hin, dass sich der Mann an dortige Autos zu schaffen machte. An einem Pkw hatte der Mann den Scheibenwischer abgebrochen, um durch hebeln in das Innere des Autos zu gelangen.

Mehrere Polizeibeamte traf kurz darauf vor Ort ein und durchsuchten die Tiefgarage nach der verdächtigen Person. Im Verlauf des Einsatzes konnten die Polizisten den beschriebenen Mann schließlich ausfindig machen. Er lag auf dem Boden und hatte versucht, sich hinter einem Fahrzeug zu verstecken.

Der 41-jährige Osnabrücker wurde festgenommen und zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts zur Dienststelle gebracht.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Einbrüchen in Fahrzeuge gekommen war, wobei besonders Cabrios im Fokus der Täter standen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen können dem festgenommenen Mann bislang sieben dieser Taten konkret zugeordnet werden. Weitere Auswertungen und Spurensicherungen dauern an, um zu prüfen, ob er auch für zusätzliche Pkw-Aufbrüche verantwortlich sein könnte.

Der Mann wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Anordnung von Untersuchungshaft beantragte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell