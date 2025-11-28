PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Melle: Fünf Ortsschilder im Kofferraum - Routinekontrolle mit Überraschungseffekt

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es in Melle zu einem ungewöhnlichen Fund im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. Gegen 23:30 Uhr stoppten Polizisten einen VW auf der Gesmolder Straße. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Der 21-jährige Fahrer aus Melle wurde im weiteren Verlauf der Kontrolle gebeten, den Verbandskasten sowie das Warndreieck vorzuzeigen.

Als der Mann hierzu den Kofferraum öffnete, machten die Beamten eine Entdeckung, die wenig mit klassischer Sicherheitsausrüstung zu tun hatte. Im Laderaum lagen insgesamt fünf Ortsschilder der Stadt Melle. Aufgrund der ungewöhnlichen Situation befragten die Polizisten den Fahrer zu deren Herkunft. Der Mann gab an, die Schilder über eine Online-Auktionsplattform erworben zu haben. Entsprechende Kaufunterlagen oder Eigentumsnachweise konnte er allerdings nicht vorlegen.

Da der Verdacht bestand, dass die Schilder möglicherweise unrechtmäßig in den Besitz des Fahrers gelangt sein könnten, wurden sie sichergestellt. Die Polizei prüft nun, ob es sich um entwendete Originalschilder aus dem öffentlichen Verkehrsraum handelt

Die Ermittlungen zur Herkunft der Ortsschilder dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

