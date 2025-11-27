Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibitionistische Handlungen in der Altstadt - Mann in Gewahrsam genommen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend (18 Uhr) kam es in der Heger Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein stark alkoholisierter Mann sein Glied vor einem Kiosk entblößte. Im weiteren Verlauf geriet der 57-Jährige in eine Auseinandersetzung mit Passanten und warf mehrere Glasflaschen von einem Stehtisch zu Boden. Alarmierte Polizeikräfte trafen kurz darauf ein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bedrohte und beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten. Um weitere strafbare Handlungen zu verhindern, nahmen die Polizisten den aggressiven Exhibitionisten in Gewahrsam. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

