POL-OS: Osnabrück: Farbschmiererei am Heger Tor - Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen bemerkte eine Passantin um kurz vor 7 Uhr eine Farbschmiererei am Heger Tor und informierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine großflächige weiße Übermalung des originalen Schriftzuges fest. Ermittler des Staatsschutzes übernahmen die weitere Sachverhaltsaufnahme. Die betroffene Fläche misst etwa 10 Meter in der Länge und rund 1,50 Meter in der Höhe. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Schmiererei im Zeitraum zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und den frühen Morgenstunden des Mittwochs angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Heger Tores gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0541/327-3403 zu melden.

