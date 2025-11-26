PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Farbschmiererei am Heger Tor - Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen bemerkte eine Passantin um kurz vor 7 Uhr eine Farbschmiererei am Heger Tor und informierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine großflächige weiße Übermalung des originalen Schriftzuges fest. Ermittler des Staatsschutzes übernahmen die weitere Sachverhaltsaufnahme. Die betroffene Fläche misst etwa 10 Meter in der Länge und rund 1,50 Meter in der Höhe. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Schmiererei im Zeitraum zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und den frühen Morgenstunden des Mittwochs angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Heger Tores gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0541/327-3403 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren