Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Übergriff in Sanitäranlage - Polizei sucht betroffenes Kind nach Vorfall während Drittligaspiel

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es während des Fußballspiels des VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt im Bereich der Nordtribüne zu einem Vorfall in einer Sanitäranlage. Gegen 17.20 Uhr betrat ein alkoholisierter Mann die dortige Toilettenanlage und berührte dort ein Kind unsittlich. Möglicherweise kam es zu einem weiteren gleichgelagerten Vorfall. Anwesende Zeugen informierten umgehend die Polizei und hielten den Mann gemeinsam mit Ordnern bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Der 61-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe mitgenommen und erhielt einen Platzverweis. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren ein. Nun suchen die Ermittler nach dem zweiten Jungen, der während der Halbzeitpause in der Sanitäranlage von dem Mann unsittlich angefasst worden sein könnte. Eine Beschreibung des Kindes liegt derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell