Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Täter entreißen Spaziergängerin Goldkette - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag, den 18. November, wurde eine 51-jährige Fußgängerin auf dem Heideweg in Belm Opfer eines Raubes. Gegen 14:00 Uhr hielt ein dunkelblauer Pkw neben ihr an, das Beifahrerfenster war geöffnet. Am Steuer saß ein etwa 35-jähriger Mann, auf dem Beifahrersitz eine gleichaltrige Frau.

Die Beifahrerin sprach die Frau an und zeigte Kartenmaterial, zu dem sie eine Wegauskunft einholte. Während des Gesprächs zog der Fahrer plötzlich den Arm der Geschädigten ins Fahrzeuginnere. Zeitgleich entriss die Beifahrerin ihr eine Goldkette, die sie um den Hals trug.

Anschließend beschleunigte der Fahrer das Auto und flüchtete über den Heideweg in Richtung Waterloostraße.

Die beiden Personen in dem Fahrzeug können wie folgt beschrieben werden:

Beifahrerin:

- ca. 35 Jahre alt

- blonde Haare, zu einem Dutt gebunden

Fahrer:

- ca. 35 Jahre alt

- kein Brillenträger

- schwarzer Pullover

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen Pkw. Weitere Details liegen bislang nicht vor. Die 51 Jahre alte Frau blieb bei dem Vorfall glücklicherweise nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zu den beteiligten Personen geben können, sich unter 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell