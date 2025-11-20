PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Anzeigen gegen 46-Jährigen

Bretleben (ots)

Am Bahnhof in Bretleben kam es am Mittwochnachmittag gleich zu mehreren strafbaren Handlungen ausgehend von einem 46-Jährigen. Der Mann beleidigte zunächst eine Frau, bevor er ein Fahrrad entwendete und einen Transporter beschädigte. Alle Taten führten für den hinlänglich polizeilich in Erscheinung getretenen Mann zu entsprechenden Ermittlungsverfahren. Das Fahrrad konnte an den Geschädigten zurückgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:14

    LPI-NDH: Pkw fährt auf Lkw auf

    Dingelstädt (ots) - Am Mittwochabend fuhr in der Heiligenstädter Straße ein Opelfahrer auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw auf. An dem Pkw entstand durch den Aufprall ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:14

    LPI-NDH: Karambolage in der Gerhart-Hauptmann-Straße

    Nordhausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Skodafahrer übersah einen an einer Ampel wartenden Pkw und fuhr auch diesen auf. Beide davor befindliche Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Der auffahrende Pkw musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:14

    LPI-NDH: Unbekannte setzen auf Gehweg Drucker in Brand

    Sondershausen (ots) - Am Mittwochnachmittag setzten Unbekannte in der Ferdinand-Schlufter-Straße einen auf dem Gehweg stehenden Drucker in Brand. Das technische Gerät, welches augenscheinlich defekt war und dort zwischen dem 16. und 17. November entsorgt wurde, geriet durch das Zutun eines Unbekannten in Brand. Anwohner löschten das Gerät mit einfachen Mitteln ab, sodass zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren