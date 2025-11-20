Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mehrere Anzeigen gegen 46-Jährigen
Bretleben (ots)
Am Bahnhof in Bretleben kam es am Mittwochnachmittag gleich zu mehreren strafbaren Handlungen ausgehend von einem 46-Jährigen. Der Mann beleidigte zunächst eine Frau, bevor er ein Fahrrad entwendete und einen Transporter beschädigte. Alle Taten führten für den hinlänglich polizeilich in Erscheinung getretenen Mann zu entsprechenden Ermittlungsverfahren. Das Fahrrad konnte an den Geschädigten zurückgegeben werden.
