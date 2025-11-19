PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (18.11.2025) gegen 17:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1074 (K1074) in Holzgerlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Opel-Lenker befuhr die K1074 aus Richtung Schönaich kommend in Fahrtrichtung Holzgerlingen. Aufgrund eines Rückstaus beschloss der 27-Jährige mutmaßlich auf der Fahrbahn zu wenden, um den Stau zu umfahren. Dabei übersah er eine 70-jährige Suzuki-Lenkerin, die aus Richtung Holzgerlingen in Fahrtrichtung Schönaich unterwegs war und kollidierte mit dieser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die K1074 für etwa zwei Stunden vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

