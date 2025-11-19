Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Nutzung von Gas-Heizstrahler in Wohnung hat eine verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19.11.2025) kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, nachdem über Notruf zunächst ein medizinischer Notfall in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Öschelbronner Straße in Nebringen gemeldet worden war. Gemäß den ersten Ermittlungen hat eine Familie ihre Wohnung mit zwei Gas-Heizstrahlern geheizt. Nachdem ein zu Besuch anwesender 23 Jahre alter Mann über plötzliche Übelkeit klagte, verständigte ein Bewohner den Rettungsdienst. Messungen der alarmierten Feuerwehr ergaben stark erhöhte CO- und CO2-Werte in der Wohnung. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Nach einer gründlichen Belüftung konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnung. Der 52 Jahre alte Wohnungsinhaber muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

