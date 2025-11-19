PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Nutzung von Gas-Heizstrahler in Wohnung hat eine verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19.11.2025) kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, nachdem über Notruf zunächst ein medizinischer Notfall in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Öschelbronner Straße in Nebringen gemeldet worden war. Gemäß den ersten Ermittlungen hat eine Familie ihre Wohnung mit zwei Gas-Heizstrahlern geheizt. Nachdem ein zu Besuch anwesender 23 Jahre alter Mann über plötzliche Übelkeit klagte, verständigte ein Bewohner den Rettungsdienst. Messungen der alarmierten Feuerwehr ergaben stark erhöhte CO- und CO2-Werte in der Wohnung. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Nach einer gründlichen Belüftung konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnung. Der 52 Jahre alte Wohnungsinhaber muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 08:18

    POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter fährt mit Transporter davon

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag (18.11.2025) gegen 12.35 Uhr auf dem Marktplatz in Kornwestheim ereignete. Ein 47-Jähriger befand sich dort als Betreiber eines Marktstandes. Während des Abbaus seines Standes näherte sich plötzlich ein unbekannter Mann mit Bart, setzte sich in den VW Transporter des 47-Jährigen und fuhr damit davon. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 08:09

    POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (18.11.2025) zwischen 12:50 Uhr und 13:55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Gottlieb-Daimler-Straße in Magstadt einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich beim Unfallverursacherfahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 07:58

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Dienstag (18.11.2025) zwischen 12:00 Uhr und 20:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße in Ludwigsburg ein. Dier Unbekannten verschafften sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Hier fiel ihnen Schmuck im Wert von mehreren Tausend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren