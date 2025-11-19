PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter fährt mit Transporter davon

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag (18.11.2025) gegen 12.35 Uhr auf dem Marktplatz in Kornwestheim ereignete.

Ein 47-Jähriger befand sich dort als Betreiber eines Marktstandes. Während des Abbaus seines Standes näherte sich plötzlich ein unbekannter Mann mit Bart, setzte sich in den VW Transporter des 47-Jährigen und fuhr damit davon.

Der Unbekannte fuhr anschließend an mehreren Passanten vorbei durch den Stadtpark. Mutmaßlich aufgrund einer baulichen Fahrbahnverengung wurde der Unbekannte dort gezwungen, die Fahrt zu beenden. Er flüchtete zu Fuß und ließ das Fahrzeug zurück.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

