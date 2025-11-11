Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Auf dem Haidchen am 10.11.2025, gegen 15:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war er in Fahrtrichtung Thingstraße unterwegs. Ein 64-jähriger aus Bochum beabsichtigte mit seinem PKW der Marke VW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einzufahren. Dabei übersah er jedoch den Hattinger mit seinem Motorrad der Marke Benelli. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

