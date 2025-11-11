Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbrüche in Büroraume in der Loerfeldstraße

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in eine Firma in der Loerfeldstraße kam es zwischen dem 09.11.2025, 18:00 Uhr und dem 10.11.2025, 6:00 Uhr. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und gelangten so in die Büroräume. Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Werkzeug entwendet. Im gleichen Tatzeitraum brachen ebenfalls in der Loerfeldstraße Täter in ein Vereinsheim ein. Auch hier wurde die Zugangstür gewaltsam aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

In beiden fällen flüchten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell