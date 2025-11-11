PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbrüche in Büroraume in der Loerfeldstraße

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in eine Firma in der Loerfeldstraße kam es zwischen dem 09.11.2025, 18:00 Uhr und dem 10.11.2025, 6:00 Uhr. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und gelangten so in die Büroräume. Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Werkzeug entwendet. Im gleichen Tatzeitraum brachen ebenfalls in der Loerfeldstraße Täter in ein Vereinsheim ein. Auch hier wurde die Zugangstür gewaltsam aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

In beiden fällen flüchten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:50

    POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Baucontainer_ Täter entwenden in zwei Fällen Werkzeug

    Sprockhövel (ots) - Gleich in zwei Baucontainer auf unterschiedlichen Baustellen wurde zwischen dem 7.11.2025 und dem 10.11.2025 eingebrochen. Auf auf einer Baustelle in der Dresdener Straße öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 7.11.2025, 12:00 Uhr und dem 10.11.2025, 06:00 Uhr einen Baucontainer und entwendeten Werkzeuge wie bspw. eine Bohrmaschine. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:29

    POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Seitentür auf

    Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Barmer Straße kam es am 7.11.2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Seitentür des Einfamilienhauses auf und gelangten und so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:16

    POL-EN: Hattingen_ Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Fenster auf

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Pastoratsweg kam es zwischen dem 8. November 2025, 20:00 Uhr und dem 9. November 2025, 1:50 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren